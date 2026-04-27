गोंडा में अचानक सड़क पर मौत बनकर गिरा पीपल का पेड़, दो युवकों की दर्दनाक मौत, एक झटके में बुझ घर का चिराग

घटना की सूचना मिलते ही नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह पेड़ को हटवाया और दोनों युवकों को बाहर निकाला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। एक ही परिवार के दो बेटों की अचानक मौत ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा प्रशासन के लिए भी एक चेतावनी है कि सड़क किनारे खड़े जर्जर पेड़ों की समय रहते पहचान और देखभाल कितनी जरूरी है।