नहर विभाग की लापरवाही ने ले ली युवक की जान… अब हर आंख नम, हर जुबां पर एक सवाल, क्या सुधरेगा सिस्टम?

गोंडा के पतिसा गांव के पास हुई यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही की एक ऐसी कहानी है। जिसने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। धमरैया गांव के रहने वाले महेश शुक्ला एक निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में सरयू नहर की पुलिया पार करते समय उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई। और बिना रेलिंग वाली पुलिया से सीधे नहर में जा गिरी। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। धमाका की तेज आवाज सुनकर ग्रामीणों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई। काफी मशक्कत के बाद महेश को नहर से बाहर निकाला। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। मगर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।