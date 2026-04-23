UP Board Result 2026: गोंडा हाईस्कूल में रुचि तो इंटरमीडिएट में कोमल ने लहराया परचम… बताई अपने सफलता की कहानी

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम सामने आते ही गोंडा जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बार भी मेधावी छात्रों ने शानदार अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इंटरमीडिएट वर्ग में कोमल वर्मा ने 92.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले में पहला स्थान हासिल किया। वहीं हाईस्कूल में रुचि दूबे ने 97 प्रतिशत अंक लाकर न सिर्फ जिला टॉप किया, बल्कि प्रदेश की मेरिट सूची में भी पांचवां स्थान प्राप्त किया। हाईस्कूल परीक्षा की बात करें तो हरिकृष्ण ओझा इंटर कॉलेज, परसा गोंडरी की छात्रा रुचि दूबे ने 582 अंक प्राप्त कर सभी को पीछे छोड़ दिया। दूसरे स्थान पर मां जगदंबा ब्रह्मदेव इंटर कॉलेज, हिलालपुर दुर्जनपुर के विमलेंद्र तिवारी रहे। जिन्होंने 96.83 प्रतिशत अंक हासिल किए। तीसरे स्थान पर श्रीकुंज बिहारी स्मारक इंटर कॉलेज, सुभागपुर की महिमा ने 96.67 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसी क्रम में इसी विद्यालय की शुभि तिवारी ने 96.33 प्रतिशत अंक हासिल कर चौथा स्थान प्राप्त किया। पांचवें स्थान पर रोजवुड इंटर कॉलेज, रानीपुरवा के प्रखर गोस्वामी और सरस्वती विद्या मंदिर, इटियाथोक की रैना शुक्ला रहे, जिन्होंने 96.17 प्रतिशत अंक प्राप्त किए।