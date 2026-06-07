गोंडा में बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट-पीटकर मार डाला, पिता को किया घायल, फिर घर में लगा दी आग

घटना के बाद घर के पास जुटे ग्रामीण फोटो सोर्स पत्रिका
Gonda Murder Case: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में शनिवार देर रात एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक ने पिता और छोटे भाई की पिटाई कर दी। इसके बाद उसने घर में आग लगा दिया। भाई के हमले में घायल किशोर की मौत हो गई, जबकि आग की चपेट में आने से एक भैंस की जलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।
ग्रामीणों के अनुसार रात के समय गांव में अचानक एक घर से धुआं उठता दिखाई दिया। आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े तो घर के पास अफरा-तफरी का माहौल था। गांव के बाहर खेत में परिवार के मुखिया भूल्लन घायल अवस्था में पड़े मिले। वहीं घर के नजदीक उनकी भैंस मृत पड़ी थी। कुछ दूरी पर उनका 17 वर्षीय बेटा अंकित अचेत हालत में मिला। ग्रामीणों ने उसे संभालने की कोशिश की। लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची स्थिति का जायजा लिया। किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
प्रारंभिक जानकारी के आधार पर आरोपी बड़े भाई को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घायल पिता भूल्लन का आरोप है कि उनके बेटे अक्कू उर्फ हुलसी ने पहले उनके साथ मारपीट की। इसके बाद घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। उनका कहना है कि इसी दौरान छोटे बेटे अंकित पर भी हमला हुआ। जिससे उसकी मौत हो गई।
परिवार के मुताबिक उनके पांच बेटे हैं। तीन बड़े बेटे रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। जबकि घर पर माता-पिता, एक बेटी, तथा एक अन्य भाई और मृतक अंकित रहते थे। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां बाप का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में शोक का माहौल है। लोगों की माने तो युवक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है।उसका व्यवहार अक्सर असामान्य रहता था। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
वजीरगंज थाना प्रभारी विपुल पांडे के अनुसार, आरोपी अक्कू उर्फ हुलसी ने घरेलू विवाद के दौरान अपने छोटे भाई अंकित पर डंडे से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में उसके पिता भी घायल हुए। आरोप है कि वारदात के बाद आरोपी ने घर में आग लगा दी। जिसकी चपेट में आने से एक भैंस की भी मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।
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