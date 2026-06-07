गोंडा में बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट-पीटकर मार डाला, पिता को किया घायल, फिर घर में लगा दी आग

ग्रामीणों के अनुसार रात के समय गांव में अचानक एक घर से धुआं उठता दिखाई दिया। आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े तो घर के पास अफरा-तफरी का माहौल था। गांव के बाहर खेत में परिवार के मुखिया भूल्लन घायल अवस्था में पड़े मिले। वहीं घर के नजदीक उनकी भैंस मृत पड़ी थी। कुछ दूरी पर उनका 17 वर्षीय बेटा अंकित अचेत हालत में मिला। ग्रामीणों ने उसे संभालने की कोशिश की। लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची स्थिति का जायजा लिया। किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।