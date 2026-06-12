UP Rain: आज और कल आएगी तूफानी बारिश! वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने से प्री मानसून की गतिविधियां तेज

UP Rains: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। शुक्रवार को भी आसमान में बादल छाए रहे। लोगों को गर्मी से काफी हद तक निजात मिली है। मौसम एकदम सुहाना हो गया है। जिले के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। IMD के अनुसार एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने से प्री मानसून की गतिविधियां तेज हो गई है। पूर्वी यूपी के गोंडा सहित आसपास के जिलो में तेज तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।