UP Weather Alert: 27 से 30 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी, गोंडा-अयोध्या समेत 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

उत्तर प्रदेश में अगले चार दिन बारिश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक 27, 28, 29 और 30 जुलाई को प्रदेश में मानसून की गतिविधियां और तेज होंगी। इसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन लगातार मजबूत हो रहा है। और इसके पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पार करने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ भी प्रदेश में बारिश बढ़ाने का काम करेंगे। यही वजह है कि पूर्वांचल के कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।