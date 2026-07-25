Gonda accident: तेरहवीं के बाद मातम, घर के बाहर बैठे मां-बेटे को ट्रक ने रौंदा, पलभर में उजड़ गया परिवार

गोंडा जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र स्थित आर्यनगर चौराहे पर शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मां और उसके मासूम बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार कटरा बाजार थाना क्षेत्र के गंगादीन पुरवा, वीरपुर के रहने वाले हरिओम जायसवाल अपनी पत्नी रीता देवी उर्फ खुशबू जायसवाल (32) और बड़े बेटे लकी जायसवाल (11) के साथ अपनी सास की तेरहवीं में शामिल होने आर्यनगर स्थित ससुराल आए थे। तेरहवीं का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रात करीब 11:50 बजे परिवार के लोग घर के बाहर दरवाजे पर बैठे हुए थे।