23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

Gonda News: मां ने डर से घर भेजा था बेटा, सुबह तालाब में मिला शव, गोंडा की इस घटना ने हर आंख नम कर दी

Gonda News: गोंडा के उमरी बेगमगंज क्षेत्र में 12 वर्षीय सुमित की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बुधवार को लापता हुए बालक का शव गुरुवार सुबह तालाब में मिला। परिजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Jul 23, 2026

घटना के बाद जुटे लोग फोटो सोर्स पत्रिका

घटना के बाद जुटे लोग फोटो सोर्स पत्रिका

Gonda News: गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गम में डुबो दिया। 12 वर्षीय सुमित बुधवार को घर लौटते समय लापता हो गया था। परिजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह गांव के तालाब में उसका शव मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के पूरेडाल करकरा गांव में एक मासूम की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया है। 12 वर्षीय सुमित की तालाब में डूबने से मौत हो गई। गुरुवार सुबह जब गांव के लोगों ने तालाब में एक शव उतराता देखा तो इसकी सूचना परिवार और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान सुमित के रूप में की। यह खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।

बेटा डर ना जाए इसलिए घर भेज दिया

सुमित अपने माता-पिता की तीन संतानों में सबसे बड़ा बेटा था। उसकी मां रोशनी ने बताया कि बुधवार को वह गांव के पास धान की रोपाई का काम कर रही थीं। उसी दौरान पास में एक चिता जल रही थी। उन्हें लगा कि बेटा यह दृश्य देखकर डर सकता है। इसलिए उन्होंने उसे घर जाने के लिए कह दिया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि घर की ओर बढ़ा यह मासूम कभी वापस नहीं लौटेगा।

बेटे को याद कर मां बेसुध हो जा रही

शाम तक सुमित के घर नहीं पहुंचने पर परिवार के लोग परेशान हो गए। रिश्तेदारों और ग्रामीणों की मदद से उसकी तलाश शुरू की गई। देर रात तक खोजबीन चलती रही। लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पूरी रात परिवार की आंखों में नींद नहीं थी। हर किसी को उसके सुरक्षित लौटने की उम्मीद थी। गुरुवार सुबह उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया। जब करकरा तालाब में उसका शव दिखाई दिया। गांव में यह खबर फैलते ही लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मां बार-बार बेटे को याद कर बेसुध हो रही है।

प्रभारी निरीक्षक बोले- पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही

ग्रामीणों ने बताया कि करकरा तालाब पहले से काफी गहरा था। उनका कहना है कि सड़क निर्माण के लिए यहां से मिट्टी निकाले जाने के कारण इसकी गहराई और बढ़ गई थी। उन्होंने अनियमित खुदाई को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं, गांव में हर कोई यही कह रहा है कि एक पल में हंसता-खेलता परिवार गहरे दुख में डूब गया।

गोंडा में आधी रात तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ के दौरान गो-तस्कर के पैर में लगी गोली, तमंचा कारतूस और बाइक बरामद

ये भी पढ़ें
घायल आरोपी फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Jul 2026 11:02 am

Published on:

23 Jul 2026 11:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda News: मां ने डर से घर भेजा था बेटा, सुबह तालाब में मिला शव, गोंडा की इस घटना ने हर आंख नम कर दी

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Rain : मौसम विभाग की नई चेतावनी, अगले 72 घंटे में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, पूर्वी यूपी के इन जिलों में मूसलाधार बारिश

फाइल फोटो पत्रिका
गोंडा

गोंडा में आधी रात तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ के दौरान गो-तस्कर के पैर में लगी गोली, तमंचा कारतूस और बाइक बरामद

घायल आरोपी फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल
गोंडा

रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! अब एक ही जगह होगी हर शिकायत की सुनवाई, जानिए EGRS सेल नई व्यवस्था

नवीन EGRS सेल फोटो सोर्स रेल विभाग
गोंडा

पति के घर में खुद ही करवा दी चोरी! मौसेरे भाई संग नई जिंदगी बसाने के लिए रची ऐसी साजिश, पुलिस ने कुछ घंटों में खोला राज

Gonda News Gonda Chori Case UP Crime News
गोंडा

गोंडा: चोर नहीं, पत्नी निकली मास्टरमाइंड; प्रेमी संग भागने के लिए अपने ही घर में डाला डाका

प्रेस वार्ता करते ASP पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.