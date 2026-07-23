Gonda News: मां ने डर से घर भेजा था बेटा, सुबह तालाब में मिला शव, गोंडा की इस घटना ने हर आंख नम कर दी

शाम तक सुमित के घर नहीं पहुंचने पर परिवार के लोग परेशान हो गए। रिश्तेदारों और ग्रामीणों की मदद से उसकी तलाश शुरू की गई। देर रात तक खोजबीन चलती रही। लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पूरी रात परिवार की आंखों में नींद नहीं थी। हर किसी को उसके सुरक्षित लौटने की उम्मीद थी। गुरुवार सुबह उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया। जब करकरा तालाब में उसका शव दिखाई दिया। गांव में यह खबर फैलते ही लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मां बार-बार बेटे को याद कर बेसुध हो रही है।