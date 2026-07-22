गोंडा में आधी रात तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ के दौरान गो-तस्कर के पैर में लगी गोली, तमंचा कारतूस और बाइक बरामद

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चेकिंग अभियान के दौरान स्थानीय पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की संयुक्त टीम की एक वांछित गो-तस्कर से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। गोली पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि देर रात नवाबगंज पुलिस क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हो गया।