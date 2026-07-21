पति के घर में खुद ही करवा दी चोरी! मौसेरे भाई संग नई जिंदगी बसाने के लिए रची ऐसी साजिश, पुलिस ने कुछ घंटों में खोला राज

जांच में सामने आया कि पूनम का अपने मौसेरे भाई विकास कसौधन के साथ प्रेम संबंध था। दोनों साथ रहना चाहते थे और नई जिंदगी शुरू करने की योजना बना रहे थे। इसी के लिए उन्होंने पहले घर में चोरी की साजिश रची, ताकि गहने और नकदी लेकर आसानी से घर छोड़ सकें। पुलिस के अनुसार, दोनों ने मिलकर कमरे में रखे तीन बक्सों के ताले तोड़े और लाखों रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण, 50 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल फोन निकाल लिया। इसके बाद चोरी को असली वारदात दिखाने के लिए कमरे का सामान खुद ही बिखेर दिया।