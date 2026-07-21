21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

गोंडा

पति के घर में खुद ही करवा दी चोरी! मौसेरे भाई संग नई जिंदगी बसाने के लिए रची ऐसी साजिश, पुलिस ने कुछ घंटों में खोला राज

Gonda Chori Case: गोंडा में पत्नी ने मौसेरे भाई के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की साजिश रची। पुलिस ने कुछ घंटों में मामला सुलझाकर गहने, नकदी बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Dimple Yadav

Jul 21, 2026

Gonda News Gonda Chori Case UP Crime News

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर घर में ही की चोरी

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक ऐसा चोरी का मामला सामने आया, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। जिस महिला ने खुद को चोरी और मारपीट की पीड़िता बताया था, वही इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस ने कुछ ही घंटों की जांच में ऐसा खुलासा किया कि परिवार भी हैरान रह गया।

पहले खुद को बताया पीड़ित, फिर खुली साजिश की परतें

मामला खरगूपुर थाना क्षेत्र के विशुनापुर गांव का है। यहां रहने वाली पूनम ने परिजनों को बताया कि देर रात 9-10 बदमाश घर में घुस आए। उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसे बेहोश कर दिया और घर में रखे सोने-चांदी के गहने, नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। महिला के पति लवकुश ने भी थाने पहुंचकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

घटनास्थल देखकर पुलिस को हुआ शक

पुलिस ने जब घर का बारीकी से निरीक्षण किया तो कई बातें कहानी से मेल नहीं खा रही थीं। कमरे में रखे बक्से और अलमारी जरूर खुले मिले, लेकिन कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद महिला से अलग-अलग समय पर पूछताछ की गई और जांच का दायरा बढ़ाया गया।

प्रेम प्रसंग निकला चोरी की वजह

जांच में सामने आया कि पूनम का अपने मौसेरे भाई विकास कसौधन के साथ प्रेम संबंध था। दोनों साथ रहना चाहते थे और नई जिंदगी शुरू करने की योजना बना रहे थे। इसी के लिए उन्होंने पहले घर में चोरी की साजिश रची, ताकि गहने और नकदी लेकर आसानी से घर छोड़ सकें। पुलिस के अनुसार, दोनों ने मिलकर कमरे में रखे तीन बक्सों के ताले तोड़े और लाखों रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण, 50 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल फोन निकाल लिया। इसके बाद चोरी को असली वारदात दिखाने के लिए कमरे का सामान खुद ही बिखेर दिया।

कुछ घंटों में पुलिस ने कर दिया खुलासा

सीओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर जल्द ही पूरी साजिश सामने आ गई। इसके बाद पूनम और विकास को गिरफ्तार कर लिया गया।

गहने और नकदी बरामद

पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण, 50 हजार रुपये नकद और चोरी का अन्य सामान बरामद कर लिया है। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि चोरी की कहानी पूरी तरह सुनियोजित थी। आरोपियों ने परिवार और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी वारदात का नाटक रचा, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी पूरी योजना बेनकाब हो गई।

सपा में फिर मचेगा घमासान? राजभर की भविष्यवाणी, कहा- 2027 चुनाव में शिवपाल का टिकट काटेंगे अखिलेश

ये भी पढ़ें
Samajwadi Party President Akhilesh Yadav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Jul 2026 08:49 am

Published on:

21 Jul 2026 08:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / पति के घर में खुद ही करवा दी चोरी! मौसेरे भाई संग नई जिंदगी बसाने के लिए रची ऐसी साजिश, पुलिस ने कुछ घंटों में खोला राज

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोंडा: चोर नहीं, पत्नी निकली मास्टरमाइंड; प्रेमी संग भागने के लिए अपने ही घर में डाला डाका

प्रेस वार्ता करते ASP पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल
गोंडा

गोंडा में ड्रग्स सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार! 1.13 करोड़ की नशीली दवाएं जब्त, मास्टरमाइंड फरार

जांच करते अधिकारी फोटो सोर्स सूचना विभाग
गोंडा

UP Weather Today: अगले 24 घंटे बेहद अहम, गोंडा-श्रावस्ती समेत 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

फाइल फोटो पत्रिका
गोंडा

जेल से छूटते ही फिर चोरी करने निकले तीन शातिर बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में दो के पैर में लगी गोली तीन गिरफ्तार

जिला अस्पताल में घायल का हाल-चाल लेते एसपी
गोंडा

गोंडा में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वालों को 3-3 साल की जेल और जुर्माना, पुलिस की प्रभावी पैरवी लाई रंग

सांकेतिक फोटो- पत्रिका
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.