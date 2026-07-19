गोंडा जिले में शनिवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। जबकि तीसरे को मौके से दबोच लिया गया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में एसओजी, कर्नलगंज और खरगूपुर पुलिस की संयुक्त टीम संदिग्ध बदमाशों की तलाश में अभियान चला रही थी। इसी दौरान बालपुर और कर्नलगंज के बीच पुलिस का सामना तीन बदमाशों से हो गया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में शिवकुमार और चुनमुन घायल हो गए। जबकि रोशन लाल को घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया।