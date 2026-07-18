गोंडा में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वालों को 3-3 साल की जेल और जुर्माना, पुलिस की प्रभावी पैरवी लाई रंग

गोंडा जिले के कर्नलगंज क्षेत्र में वर्ष 2021 में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह कार्रवाई पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार, 9 अक्टूबर 2021 को कर्नलगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान गांव के दो युवक घर में घुस आए। उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर मचाने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।