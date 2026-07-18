Balrampur News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! ड्रोन से लेकर कंबाइन हार्वेस्टर तक पर मिलेगा अनुदान, 10 अगस्त तक करें ऑनलाइन बुकिंग

कृषि विभाग का कहना है कि कृषि यंत्रीकरण अपनाने से किसानों की उत्पादन लागत कम होती है। समय व श्रम की बचत होती है। साथ ही फसल की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें। जल्द से जल्द आवेदन कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन से संबंधित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य जानकारियां विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं। किसी भी तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए किसान अपने विकास खंड के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।