Balrampur: अब गांव की बेटियां भी पढ़ेंगी Physics Wallah से, डीएम की नई पहल ने बदली सरकारी स्कूलों की पढ़ाई

ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नई तकनीक के जरिए पढ़ाई करने से उनका सीखने का अनुभव पहले की तुलना में अधिक आसान और रोचक बन रहा है। विद्यालयों के शिक्षक भी नियमित रूप से छात्राओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ताकि डिजिटल पढ़ाई का पूरा लाभ उन्हें मिल सके। जिला प्रशासन का उद्देश्य सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को भी बड़े शहरों के विद्यार्थियों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच मिल रही है। जिससे उनकी विषयों पर पकड़ मजबूत होगी। भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी आसान होगी।