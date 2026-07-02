UP Weather Update: मौसम विभाग की नई चेतावनी, गोंडा समेत इन जिलों में आज बारिश का अलर्ट, IMD latest update

बलरामपुर में गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को मानसूनी प्रभाव के चलते मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहने की संभावना है। सुबह से आसमान में बादलों का डेरा बना रह सकता है और दिन के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। वहीं आर्द्रता 75 से 90 प्रतिशत के बीच बनी रह सकती है, जिससे उमस महसूस हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है।