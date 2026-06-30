UP Monsoon Update : अगले 48 घंटे में बलरामपुर सहित इन जिलों में मूसलाधार बारिश, तीन एक साथ सिस्टम एक्टिव

UP Monsoon Update: उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। मानसून के आगमन की परिस्थितियां लगभग तैयार हो चुकी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक से दो दिनों के भीतर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय हो सकता है। जिससे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। लेकिन मानसून की दस्तक से पहले यूपी में तीन सिस्टम एक साथ एक्टिव होने से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को गोंडा में बारिश के बाद दिन में धूप खिली जिससे उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। लेकिन मंगलवार सुबह तड़के से ही गोंडा बहराइच समेत आसपास के जिलों में बारिश होने से मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी व उमस से राहत है।