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UP Monsoon Update : अगले 48 घंटे में बलरामपुर सहित इन जिलों में मूसलाधार बारिश, तीन एक साथ सिस्टम एक्टिव

UP Monsoon Update: उत्तर प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे के भीतर मानसून पूरी तरह सक्रिय हो सकता है। तीन मौसमीय तंत्रों के प्रभाव से बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर समेत 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तापमान में 6 से 8 डिग्री तक गिरावट की संभावना जताई है।
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गोंडा

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Mahendra Tiwari

Jun 30, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

UP Monsoon Update: उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक अब बेहद करीब है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के भीतर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो सकता है। इस बीच तीन मौसमीय तंत्रों के प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गोंडा, बहराइच समेत आसपास के कई जिलों में मंगलवार की सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है।

UP Monsoon Update: उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। मानसून के आगमन की परिस्थितियां लगभग तैयार हो चुकी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक से दो दिनों के भीतर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय हो सकता है। जिससे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। लेकिन मानसून की दस्तक से पहले यूपी में तीन सिस्टम एक साथ एक्टिव होने से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को गोंडा में बारिश के बाद दिन में धूप खिली जिससे उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। लेकिन मंगलवार सुबह तड़के से ही गोंडा बहराइच समेत आसपास के जिलों में बारिश होने से मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी व उमस से राहत है।

बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान समय में प्रदेश के ऊपर तीन अलग-अलग मौसमीय तंत्र प्रभावी बने हुए हैं। इन्हीं प्रणालियों की वजह से वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है। बादल सक्रिय हो रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं भी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही हैं। जिससे वर्षा की संभावना और मजबूत हुई है।

23 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

पूर्वांचल के 23 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज से बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है। विशेष रूप से गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं प्रदेश के कई अन्य जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का यह दौर अगले तीन से चार दिनों तक जारी रह सकता है।

तापमान में 6 से 8 डिग्री तक गिरावट की संभावना

सोमवार और मंगलवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदला हुआ नजर आया। गोंडा में हल्की बारिश दर्ज की गई। जबकि बहराइच जिले के कर्तनियाघाट क्षेत्र में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे तापमान में मामूली कमी महसूस की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून पूरी तरह सक्रिय होने के बाद अगले तीन से चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है।

UP Rains: अगले 48 घंटे में करवट लेगा मौसम, मानसून की एंट्री के साथ कहां होगी झमाझम बारिश?

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Published on:

30 Jun 2026 10:49 am

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