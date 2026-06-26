UP Monsoon Update: यूपी में मानसून की जल्द एंट्री 27 जून से बदलेगा मौसम, बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में लगातार पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी के बीच मौसम ने करवट लेने के संकेत दे दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में 27 जून के आसपास मानसून की एंट्री हो सकती है। इसके साथ ही कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 से 29 जून के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं 30 जून के बाद बारिश का दायरा और तीव्रता दोनों बढ़ सकती हैं।