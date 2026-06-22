Monsoon 2026 Update: तराई भी तपने लगी! 39 जिलों में लू का अलर्ट, जानिए अब कब मिलेगी राहत?

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मानसून की देरी के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान लगातार ऊंचा बना हुआ है। खास बात यह है कि इस बार तराई क्षेत्र के जिले भी लू की चपेट में आ गए हैं। जहां आमतौर पर तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। रविवार को बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रयागराज में 42.5 डिग्री, वाराणसी में 42.4 डिग्री और झांसी में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कई अन्य जिलों में भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी।