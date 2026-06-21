Prayagraj News: आईएमडी पूर्वानुमान, शाम के समय आंधी तूफान के साथ होगी बारिश, आज साल का सबसे बड़ा दिन

IMD weather updates: मौसम विभाग के अनुसार आज 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन रहेगा। इसका मुख्य कारण पृथ्वी का अपनी धूरी पर झुकाव बताया गया है। जिसके कारण ज्यादा देर तक धूप रहेगी। जिसके कारण आज की रात सबसे छोटी रहेगी। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि तीन या चार जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर 15.2 करोड़ किलोमीटर रहता है जबकि तीन या चार जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक 14.7 किलोमीटर होता है। प्रयागराज में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम के समय मौसम में परिवर्तन आने की संभावना है। हल्की-फुल्की बारिश भी हो सकती है।