मानसून 2026: कई साइक्लोनिक सिस्टम, टर्फ लाइन सक्रिय, प्रयागराज लगातार दूसरे दिन UP का सबसे गर्म जिला

मौसम विशेषज्ञ डॉ एसएन सुनील पांडे ने बताया कि प्री मानसून बारिश का असर देखने को मिलेगा। बादलों की आवाजाही के साथ बादल गरजने की भी संभावना है। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम ने लोगों को भीषण गर्मी को भी लेकर सावधान किया है। दोपहर में नहीं निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में नमी बनी रहेगी जैसे-जैसे नमी की गति में तेजी आएगी। बादलों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। तेज हवाओं के साथ पॉकेट्स में छिटपुट बारिश होने की संभावना है इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री का अवतार चढ़ाव बना रहेगा।