UP News: गंगा एक्सप्रेसवे पर रोडवेज का दांव फेल! बस चली लेकिन सीटें रहीं खाली, अब क्या है नया प्लान?

Uttar Pradesh News: गंगा एक्सप्रेसवेपर यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन की पहली बस सेवा उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। प्रयागराज रीजन के लीडर रोड डिपो द्वारा मेरठ के लिए शुरू की गई बस सेवा को आखिरकार बंद करना पड़ा है। यात्रियों की संख्या बेहद कम रहने और लगातार घाटा होने के कारण रोडवेज प्रशासन ने यह फैसला लिया है। हालांकि अब इसी रूट पर AC बसें चलाने की तैयारी की जा रही है।