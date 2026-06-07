प्रयागराज में चाचा ने 14 साल की भतीजी से किया दुराचार; चाची, नाना और दादी की मिलीभगत से किया आग के हवाले

भाई ने पुलिस को बताया कि चाचा लंबे समय से बहन के साथ अश्लील हरकतें और दुष्कर्म कर रहा था। जब भी बच्चे विरोध या शिकायत करते, चाची उन्हें मारपीट करती और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती। चाची अक्सर दोनों भाई-बहन को कई-कई दिनों तक भोजन नहीं देती थी और तेजाब डालकर जला देने की धमकियां देती थी। नाना और दादी ने भी चाचा-चाची का साथ दिया और बच्चों की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया।