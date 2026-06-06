वैश्य परिवार हत्याकांड: अभिषेक की ‘बेदखली’ पर पड़ोसियों ने उठाए सवाल, पुलिस थ्योरी पर संदेह, जानिए इनसाइड स्टोरी

प्रयागराज के इस हत्याकांड में एक और अहम तथ्य सामने आया है कि करीब 15-20 वर्ष पहले वीरेंद्र वैश्य के बड़े बेटे अश्विनी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। इसके बाद वीरेंद्र वैश्य ने अश्विनी को संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पड़ोसियों को इस घटना की जानकारी है, लेकिन अभिषेक को बेदखल करने के मामले में ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पड़ोसियों का कहना है कि कथित रूप से संपत्ति से बेदखल के बाद परिवार वालों ने मार्केट में अपनी दुकान चलाने की अनुमति क्यों गई?