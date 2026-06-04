प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या: चाय की दुकान पर प्लानिंग, डिटर्जेंट, हार्पिक-गर्म पानी से साफ किया खून, जानिए वारदात की इनसाइड स्टोरी

पूर्व योजना के अनुसार, शाम को 5 बजे रोज की तरह मीनाक्षी दुकान खोलने आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके ऊपर अभिषेक में लोहे के राड से हमला कर दिया और शनि ने उसे अंदर खींच लिया। दोनों मीनाक्षी को घसीटते हुए ऊपर लेकर गए। इस दौरान मीनाक्षी की मौत हो चुकी थी। फिर दोनों वीरेंद्र और अनीता के कमरे में पहुंचे जहां दोनों सो रहे थे। उन दोनों की भी हत्या कर दी। घर में रखें जेवर और कीमती सामान समेट लिया। पुलिस आयुक्त योगेंद्र कुमार ने बताया कि शनी गुप्ता निवासी मुट्ठीगंज को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक किलो सोना, 360 ग्राम चांदी और एक हजार नगद, ताले की चाबी भी बरामद हुई है।