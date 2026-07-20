Weekly trains from Kolkata to Agra and Kanpur: उत्तर मध्य रेलवे ने दो विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन कोलकाता से आगरा और कानपुर के बीच चलेगी। कोलकाता से आगरा के बीच चलने वाली 01912 ट्रेन नंबर 24 जुलाई से 25 सितंबर के बीच प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी जबकि आगरा से 01911 ट्रेन नंबर 23 जुलाई से 24 सितंबर के बीच प्रत्येक गुरुवार को खुलेगी। इसी प्रकार कोलकाता से कानपुर के लिए 04158 ट्रेन नंबर 22 जुलाई से 30 सितंबर के बीच प्रत्येक बुधवार को खुलेगी और 04157 ट्रेन नंबर कानपुर से प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। यह ट्रेन 22 जुलाई से 30 सितंबर के बीच चलेगी।