ससुराल में पति ने की बमबारी; वजह भी आई सामने, प्रयागराज का पूरा मामला है क्या?

करेली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात आरोपी उस्मान और आमिर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, मुख्य आरोपी राजा बंसी उर्फ अली खान अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। बरामद साक्ष्यों और CCTV फुटेज के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।