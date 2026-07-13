‘पति पर शक था, इसलिए गाड़ी में GPS लगाया’, फिल्मी स्टाइल में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ होटल में पकड़ा, हापुड़ में महिला का गजब कारनामा

महिला अपने परिजनों को साथ पति की गाड़ी का पीछा करते हुए हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक होटल में पहुंच गई। होटल में महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। छानबीन करने पर पता चला कि पति की प्रेमिका बागपत की रहने वाली है और गुलावठी थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में नर्स है।