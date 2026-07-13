‘पति पर शक था, इसलिए गाड़ी में GPS लगाया’, फिल्मी स्टाइल में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ होटल में पकड़ा, हापुड़ में महिला का गजब कारनामा

सांकेतिक इमेज (सोर्स- AI)
बागपत के सराय लुहारा गांव निवासी एक व्यक्ति का दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी भनक आरोपी की पत्नी को लग गई। पति को रंगे हाथ पकड़ने के लिए महिला ने आधुनिक तकनीकि का सहारा लिया। महिला ने अपने पति की गाड़ी में GPS ट्रैकर लगा दिया। इसके बाद महिला ने GPS की मदद से पति की गाड़ी का पीछा किया।
महिला अपने परिजनों को साथ पति की गाड़ी का पीछा करते हुए हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक होटल में पहुंच गई। होटल में महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। छानबीन करने पर पता चला कि पति की प्रेमिका बागपत की रहने वाली है और गुलावठी थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में नर्स है।
होटल में पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़े जाने पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पति एवं उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। पति और उसकी प्रेमिका को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जमानत मिल गई।
थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि हंगामे पर शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की गई थी। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल, प्रेम प्रसंग का यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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