हापुड़ : खेत में मिला युवती का लहूलुहान शव, सिर पर ईंट से वार कर बेरहमी से हत्या

Hapur Murder Case:उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उबारपुर में चितौली रोड के पास एक चरी के खेत में एक अज्ञात युवती का लहूलुहान शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। वहीं, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) ज्ञानंजय सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) विनीत भटनागर भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक (फील्ड) यूनिट के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और बारीकी से निरीक्षण किया।