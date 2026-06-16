16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

हापुड़ : खेत में मिला युवती का लहूलुहान शव, सिर पर ईंट से वार कर बेरहमी से हत्या

Body found in field Hapur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ग्राम उबारपुर के पास चरी के खेत में एक युवती का लहूलुहान शव मिलने से हड़कंप। सिर पर ईंट से वार कर बेरहमी से की गई हत्या, पुलिस ने शिनाख्त कर जांच शुरू की।

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Imran Ansari

Jun 16, 2026

hapur murder

पत्रिका फोटो

Hapur Murder Case:उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उबारपुर में चितौली रोड के पास एक चरी के खेत में एक अज्ञात युवती का लहूलुहान शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। वहीं, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) ज्ञानंजय सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) विनीत भटनागर भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक (फील्ड) यूनिट के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और बारीकी से निरीक्षण किया।

सिर पर ईंट से वार कर उतारा मौत के घाट

बता दें कि शुरुआती पुलिस जांच और शव की स्थिति को देखकर यह मामला बेरहमी से की गई हत्या का लग रहा है। मृतका के सिर पर किसी भारी वस्तु या ईंट से ताबड़तोड़ वार किए जाने के गहरे और गंभीर निशान मिले हैं। पुलिस को शव के पास ही खून से सनी एक ईंट भी बरामद हुई है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसी ईंट से हमला करके युवती की जान ली गई है।

काफी मशक्कत के बाद हुई शिनाख्त

शुरुआत में पुलिस को मृतका की पहचान करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस आसपास के थानों और हाल ही में दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्टों को भी खंगाल रही थी। हालांकि, घटनास्थल से मिले कुछ महत्वपूर्ण सुरागों की मदद से आखिरकार मृतका की शिनाख्त कर ली गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

मामले में पुलिस का बयान

अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) विनीत भटनागर ने इस घटना को लेकर कहा है कि थाना हाफिजपुर के ग्राम उबारपुर में शाम करीब 6:30 बजे एक चरी के खेत में युवती का शव बरामद हुआ था। प्राथमिक जांच से लगता है कि पास में पड़ी ईंट से सिर पर चोट पहुंचाकर यह हत्या की गई है। फील्ड यूनिट और वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है। कुछ अहम सुरागों के आधार पर युवती की पहचान हो चुकी है और परिजनों से संपर्क कर केस दर्ज कर लिया गया है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित

ASP विनीत भटनागर ने बताया कि पुलिस के हाथ कुछ बेहद महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने और आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरी घटना का पर्दाफाश कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Jun 2026 11:36 am

Published on:

16 Jun 2026 11:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / हापुड़ : खेत में मिला युवती का लहूलुहान शव, सिर पर ईंट से वार कर बेरहमी से हत्या

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हापुड़ में हाई प्रोफाइल लूटकांड का पर्दाफाश: बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर डकैती, UP पुलिस का सस्पेंड सिपाही निकला मास्टरमाइंड

Hapur police encounter, Businessman Narendra Agarwal Hapur, Suspended UP police constable arrested, UP crime news
हापुड़

‘पहले तो खाता था, अब क्यों नहीं?’, हापुड़ में मीट खाने से मना किया तो दोस्त ने घोंपा चाकू, माहौल तनावपूर्ण

Meat-related dispute in Hapur , stabbing incident in Hapur
हापुड़

16 लाख की लूट, फर्जी कहानी और फिर पुलिस एनकाउंटर… हापुड़ से सामने आई अपराध की चौंकाने वाली वारदात

hapur police encounter delhi merchant robbery driver arrest
हापुड़

पति गया था ड्यूटी…चार बेटियों को बिलखता छोड़ प्रेमी मोगली संग भागी मां, पति ने एसपी से लगाई गुहार

hapur crime news, up news, UP Police
हापुड़

दिल्ली से लाकर मां को ब्रजघाट की भीड़ में छोड़ गया बेटा, तख्त पर बैठी रोती रही वृद्धा

hapur news
हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.