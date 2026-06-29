Hapur News: शादी से मना किया तो भड़का लड़का, लड़की के घर जाकर चला दी दनादन गोलियां

इनकार सुनते ही बौखलाए हुसैन ने अपनी पिस्टल निकाली और लड़की पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां चला दी। अचानक हुई इस फायरिंग से लड़की सहम गई और उसने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। गोलियों की आवाज सुनकर जब परिवारवाले और आसपास के लोग मौके पर दौड़े, तो आरोपी हुसैन और उसका दोस्त जान से मारने की धमकी देते हुए गाड़ी से फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी हुसैन और उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं और जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।