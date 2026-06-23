लखनऊ अग्निकांड: अगले हफ्ते तय होनी थी शादी की तारीख, लेकिन उससे पहले उठ गई निलेश और अनामिका की अर्थी

कुछ दिन पहले ही अनामिका के माता-पिता पश्चिम बंगाल से लखनऊ आए थे। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई और शादी की शुरुआती रस्में भी पूरी हो गई। निलेश के भाई अभिषेक ने बताया कि घर में सब बहुत खुश थे और सबने अनामिका को दिल से अपना लिया था। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अगले हफ्ते निलेश के परिवार को शादी की तारीख पक्की करने के लिए बंगाल जाना था। इसके लिए ट्रेन की टिकट भी बुक हो चुकी थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज वही परिवार पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अपने बेटे के शव का इंतजार कर रहा है।