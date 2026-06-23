अलीगंज अग्निकांड: बंद रास्तों ने छीनी जिंदगियां, अब गुनहगारों को सजा दिलाने की उठी मांग

Lucknow Aliganj Fire LDA Investigation: राजधानी के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। आग की इस दर्दनाक घटना के बाद एक के बाद एक ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, जिन्होंने बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी, उसकी छत पर जाने का रास्ता बंद था। यदि छत तक पहुंचने का रास्ता खुला होता तो कई लोग समय रहते वहां पहुंच सकते थे और शायद इतनी बड़ी त्रासदी टाली जा सकती थी।

