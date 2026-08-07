मधुमिता हत्याकांड: बहन निधि शुक्ला ने फिर लगाई न्याय की गुहार, मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग

मधुमिता शुक्ला प्रकरण के साथ-साथ चर्चित सारा सिंह हत्याकांड से जुड़े परिवार ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने मुख्यमंत्री से भावुक अपील करते हुए कहा कि अपराध के मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने के बाद भी मानसिक शांति तभी मिलती है, जब कानून का डर बना रहे। उन्होंने सरकार से प्रदेश में अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखने की मांग की। उनका कहना था कि पीड़ित परिवारों का भरोसा कानून और न्याय व्यवस्था पर बना रहना चाहिए।