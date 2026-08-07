मधुमिता हत्याकांड: बहन निधि शुक्ला ने फिर लगाई न्याय की गुहार, मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग

नौतनवा में लगे नारों के बाद पीड़ित परिवारों ने जताई चिंता, निष्पक्ष कार्रवाई और सुरक्षा की उठी मांग (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Madhumita Shukla Case: चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार मामला नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में लगे कुछ राजनीतिक नारों के बाद सामने आया, जिसके बाद मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं के बाद उनका परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाए रखने की मांग की है।
निधि शुक्ला का कहना है कि मधुमिता हत्याकांड से जुड़े आरोपी के समर्थन में लगाए गए नारों ने परिवार की पुरानी पीड़ा को फिर से ताजा कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसे घटनाक्रमों से परिवार में भय का माहौल पैदा हुआ है और वे चाहते हैं कि सरकार इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दे।
निधि शुक्ला ने कहा कि वर्षों पहले हुए इस चर्चित हत्याकांड ने उनके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय की उम्मीद मिली, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने फिर वही चिंता और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है।
उन्होंने कहा कि परिवार केवल इतना चाहता है कि कानून का राज कायम रहे और किसी भी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा न मिले, जिससे पीड़ित पक्ष अपने आपको असुरक्षित महसूस करे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि सरकार संवेदनशीलता के साथ मामले पर ध्यान दे और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
निधि शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात करती रही है। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है तो उसकी बात गंभीरता से सुनी जानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार मामले का संज्ञान लेकर उचित कदम उठाएगी और ऐसा माहौल बनाएगी जिसमें किसी भी पीड़ित परिवार को भय के साथ जीवन न बिताना पड़े।
मधुमिता शुक्ला प्रकरण के साथ-साथ चर्चित सारा सिंह हत्याकांड से जुड़े परिवार ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने मुख्यमंत्री से भावुक अपील करते हुए कहा कि अपराध के मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने के बाद भी मानसिक शांति तभी मिलती है, जब कानून का डर बना रहे। उन्होंने सरकार से प्रदेश में अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखने की मांग की। उनका कहना था कि पीड़ित परिवारों का भरोसा कानून और न्याय व्यवस्था पर बना रहना चाहिए।
परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस सार्वजनिक संकल्प का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने पूर्वांचल को 'मच्छर और माफिया मुक्त' बनाने की बात कही थी। परिजनों ने कहा कि सरकार ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं और उन्हें उम्मीद है कि पीड़ित परिवारों की सुरक्षा और न्याय के मुद्दे पर भी उसी गंभीरता से कार्रवाई होगी। परिजनों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक विवाद को जन्म देना नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सरकार तक पहुंचाना है।
नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में लगे नारों के बाद यह मामला राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस घटनाक्रम पर संबंधित पक्ष की ओर से तत्काल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में परिजनों की ओर से उठाई गई मांगों पर सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मनोज शर्मा का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में सभी पक्षों की बात सुनना और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करना ही सबसे उचित रास्ता है।
निधि शुक्ला ने कहा कि उनका परिवार किसी प्रकार के टकराव की स्थिति नहीं चाहता, बल्कि केवल इतना चाहता है कि न्याय व्यवस्था पर उनका विश्वास कायम रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और यदि आवश्यक हो तो मामले से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की जाए। सारा सिंह के परिवार ने भी इसी भावना के साथ सरकार से कानून का सख्ती से पालन कराने और पीड़ित परिवारों के मन से भय का वातावरण दूर करने की अपील की।
मधुमिता शुक्ला हत्याकांड वर्षों से उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवार की ओर से एक बार फिर उठाई गई सुरक्षा और न्याय की मांग ने इस प्रकरण को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार और प्रशासन परिजनों की अपील पर क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल परिवार ने न्याय, सुरक्षा और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की उम्मीद जताई है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग