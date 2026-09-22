22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

राज्यसभा चुनाव 2026: यूपी की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोटिंग, चुनावी हलचल तेज

Rajya Sabha Election 2026: निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 12 सीटों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होगा।
3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Sep 22, 2026

16 अक्टूबर को यूपी की 10 सीटों पर होगा मतदान। (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

16 अक्टूबर को यूपी की 10 सीटों पर होगा मतदान। (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

UP Election 16 October : भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 12 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की एक और पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर भी चुनाव होगा। आयोग की घोषणा के मुताबिक इन सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद उसी दिन शाम पांच बजे से मतगणना शुरू होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। ऐसे में 10 सीटों के लिए होने वाला चुनाव प्रदेश के राजनीतिक दलों के लिए संगठनात्मक और संसदीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। हालांकि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, यह उम्मीदवारों के नामांकन, विधानसभा में दलों की संख्या और चुनावी गणित पर निर्भर करेगा।

29 सितंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। उम्मीदवारों के नामांकन के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का अवसर भी दिया जाएगा। इसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदान और मतगणना के लिए भी समय निर्धारित किया है। मतदान सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा। इसके बाद शाम पांच बजे से मतगणना शुरू होगी। इस तरह मतदान समाप्त होने के कुछ ही समय बाद चुनाव परिणाम सामने आने की स्थिति बनेगी।

कई मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल होगा पूरा

उत्तर प्रदेश में जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, उनमें अरुण सिंह, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, नीरजा शेखर, प्रो. राम गोपाल यादव और हरदीप सिंह पुरी समेत अन्य सदस्य शामिल हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला है। इसके अलावा डॉ. दिनेश शर्मा की सीट 11 सितंबर से रिक्त बताई गई है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे लोकसभा की तरह भंग नहीं किया जाता। इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है और हर दो वर्ष में लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। किसी सदस्य के कार्यकाल की अवधि पूरी होने से पहले सीट रिक्त होने की स्थिति में उपचुनाव भी कराया जा सकता है।

यूपी में शुरू होगा राजनीतिक मंथन

चुनाव कार्यक्रम सामने आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल संभावित उम्मीदवारों के नाम और सीटों के गणित पर मंथन करेंगे। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन संबंधित दलों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निर्वाचित सदस्य संसद के उच्च सदन में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। नामांकन की अंतिम तारीख से पहले राजनीतिक दलों के स्तर पर बैठकों और विचार-विमर्श का दौर शुरू होने की संभावना है। उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद ही तस्वीर और अधिक स्पष्ट होगी। फिलहाल चुनाव आयोग की घोषणा ने राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर राजनीतिक गतिविधियों के लिए समय सीमा तय कर दी है।


उत्तराखंड और बंगाल की एक-एक सीट भी शामिल

राज्यसभा की 12 सीटों में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट शामिल है। उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल की सीट के लिए चुनाव होना है। वहीं पश्चिम बंगाल में रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। इस तरह आयोग की घोषणा के बाद तीन राज्यों में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया एक साथ आगे बढ़ेगी। तीनों राज्यों में चुनाव की प्रकृति और सीट की स्थिति अलग-अलग है, लेकिन मतदान की तारीख 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

16 अक्टूबर को मतदान, उसी दिन परिणाम

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 16 अक्टूबर को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के बाद शाम पांच बजे मतगणना शुरू की जाएगी। चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को 19 अक्टूबर तक समाप्त करने की समयसीमा तय की है।

चुनाव की घोषणा के साथ ही अब राजनीतिक दलों के सामने उम्मीदवार तय करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले चुनाव पर खास नजर रहेगी, क्योंकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्यों में शामिल है। आयोग की घोषणा के बाद अब नामांकन से लेकर मतदान तक करीब ढाई सप्ताह का समय राजनीतिक दलों के पास रहेगा। इस दौरान उम्मीदवारों के नाम, दलों की तैयारियां और विधानसभा में उपलब्ध संख्या के आधार पर चुनावी समीकरण सामने आते जाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होगा और उसी दिन मतगणना के साथ नतीजे सामने आएंगे।

‘2013 में गठबंधन क्यों छोड़ा था’, ओवैसी के गठबंधन प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दी प्रतिक्रिया, SIR नोटिस पर भी उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
Imran Pratapgarhi, AIMIM chief Asaduddin Owaisi, UP Election 2027, UP politics

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2026 12:20 pm

Published on:

22 Sept 2026 11:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / राज्यसभा चुनाव 2026: यूपी की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोटिंग, चुनावी हलचल तेज

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपीपीसीएल में 29 संविदाकर्मियों को हटाने का विरोध, शक्तिभवन पर धरने के लिए जुटे कर्मचारी

शक्तिभवन पर धरने को जुटे संविदाकर्मी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

‘उन्होंने तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया’, OP राजभर के बयान पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पलटवार

OP Rajbhar, Ramji Lal Suman, UP politics
लखनऊ

माध्यमिक विद्यालयों को मिले 3567 शिक्षक व प्रधानाध्यापक; सीएम योगी ने सौंपे नियुक्ति पत्र

कार्यक्रम में बोलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
लखनऊ

शादी के 24 घंटे बाद नवविवाहित दंपति की मौत, पति फंदे से लटका मिला, पत्नी का शव जमीन पर

Crime News
यूपी न्यूज

‘हर पद पर यादवों का कब्जा चाहते हैं’, ओम प्रकाश राजभर बोले- 20 साल बाद भी राज्य बंटा तो- CM राजभर का बेटा ही होगा

Om Prakash Rajbhar
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.