राज्यसभा चुनाव 2026: यूपी की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोटिंग, चुनावी हलचल तेज

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 16 अक्टूबर को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के बाद शाम पांच बजे मतगणना शुरू की जाएगी। चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को 19 अक्टूबर तक समाप्त करने की समयसीमा तय की है।



चुनाव की घोषणा के साथ ही अब राजनीतिक दलों के सामने उम्मीदवार तय करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले चुनाव पर खास नजर रहेगी, क्योंकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्यों में शामिल है। आयोग की घोषणा के बाद अब नामांकन से लेकर मतदान तक करीब ढाई सप्ताह का समय राजनीतिक दलों के पास रहेगा। इस दौरान उम्मीदवारों के नाम, दलों की तैयारियां और विधानसभा में उपलब्ध संख्या के आधार पर चुनावी समीकरण सामने आते जाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होगा और उसी दिन मतगणना के साथ नतीजे सामने आएंगे।