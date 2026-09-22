माध्यमिक विद्यालयों को मिले 3567 शिक्षक व प्रधानाध्यापक; सीएम योगी ने सौंपे नियुक्ति पत्र

कार्यक्रम में 319 प्रधानाचार्य, 258 प्रधानाध्यापक, 618 प्रवक्ता (पीजीटी) और 2,372 सहायक अध्यापक (टीजीटी) के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र दिए गए। चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरी की थी। नियुक्तियों के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद है।