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माध्यमिक विद्यालयों को मिले 3567 शिक्षक व प्रधानाध्यापक; सीएम योगी ने सौंपे नियुक्ति पत्र

यूपी में माध्यमिक विद्यालयों को 3567 शिक्षक, प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनको नियुक्ति पत्र सौंपे। 
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 22, 2026

कार्यक्रम में बोलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

कार्यक्रम में बोलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

UP 3567 Appointment Letters: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयनित 3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र वितरण के लिए लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया।


शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को नियुक्ति

कार्यक्रम में 319 प्रधानाचार्य, 258 प्रधानाध्यापक, 618 प्रवक्ता (पीजीटी) और 2,372 सहायक अध्यापक (टीजीटी) के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र दिए गए। चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरी की थी। नियुक्तियों के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद है।

मिशन रोजगार के तहत आयोजन

नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार अभियान के तहत आयोजित किया गया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों में 1,090 महिलाएं और 2,477 पुरुष शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए शुभकामनाएं दीं और शिक्षा व्यवस्था में उनकी भूमिका को रेखांकित किया।

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Updated on:

22 Sept 2026 12:37 pm

Published on:

22 Sept 2026 11:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / माध्यमिक विद्यालयों को मिले 3567 शिक्षक व प्रधानाध्यापक; सीएम योगी ने सौंपे नियुक्ति पत्र

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