7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

Inside Storty: खड़ी कार से आ रही थी बदबू! दरवाजा खुलते ही नजर आई लाश; लखनऊ में फाइनेंस कर्मी की हत्या या हादसा?

Dead Body Found in Car: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आशियाना इलाके में तीन दिन से सड़क किनारे खड़ी एक कार से फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी का सड़ा-गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रायबरेली निवासी 36 वर्षीय ज्ञानेन्द्र सिंह के रूप में हुई है। पढ़िए पूरी इनसाइड स्टोरी
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Aug 07, 2026

lucknow ashiyana car body case raebareli fintech employee

कार में मिली लाश। फोटो सोर्स-X (@FarhanIrakee)

Dead Body Found in Car Lucknow: उत्तर प्रदेशकी राजधानी लखनऊ में एक बार फिर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की घटना ने सनसनी फैला दी। आशियाना थाना क्षेत्र के सालेह नगर चौराहे के पास पिछले 3 दिनों से लावारिस खड़ी एक कार से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का दरवाजा खुलवाया तो पीछे की सीट पर एक युवक का सड़ा-गला शव पड़ा मिला।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में मृतक की पहचान रायबरेली निवासी एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

3 दिन से सड़क किनारे खड़ी थी कार

पुलिस के अनुसार, आशियाना क्षेत्र के सालेह नगर चौराहे के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार (UP 33 BB 8989) पिछले 3 दिनों से खड़ी थी। गुरुवार देर रात करीब डेढ़ बजे स्थानीय लोगों ने कार से लगातार आ रही दुर्गंध की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अंदर से लॉक कार का दरवाजा खुलवाया। तलाशी लेने पर कार की पिछली सीट पर एक युवक मृत अवस्था में मिला।

आई-कार्ड से हुई मृतक की पहचान

कार की तलाशी के दौरान पुलिस को एक आई-कार्ड मिला। उस पर दर्ज जानकारी और संपर्क नंबर के आधार पर मृतक की पहचान रायबरेली के निराला नगर निवासी 36 वर्षीय ज्ञानेन्द्र सिंह के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, ज्ञानेन्द्र सिंह लखनऊ के देवीखेड़ा इलाके में किराये के मकान में रहते थे और एक निजी डिजिटल लेंडिंग (फिनटेक) कंपनी में कार्यरत थे।

ढाई साल की बच्ची के सिर से उठा पिता का साया

पुलिस ने वाहन नंबर और अन्य माध्यमों से मृतक के परिजनों से संपर्क कर घटना की जानकारी दी। बताया गया कि ज्ञानेन्द्र सिंह शादीशुदा थे और उनकी ढाई साल की एक बेटी है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य लखनऊ पहुंच गए।

CCTV और तकनीकी साक्ष्यों की जांच

पुलिस अब घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कार को वहां कब और किसने खड़ा किया। इसके अलावा वाहन से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी माध्यमों से भी घटना की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने कार और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगी मौत की वजह

आशियाना थाना प्रभारी के अनुसार, युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामला हत्या का है या किसी अन्य कारण से मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों की तहरीर और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चलती कार में लगी आग, लखनऊ में जिंदा जला युवक, ड्राइविंग सीट पर मिला कंकाल

ये भी पढ़ें
lucknow car fire

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2026 02:27 pm

Published on:

07 Aug 2026 02:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Inside Storty: खड़ी कार से आ रही थी बदबू! दरवाजा खुलते ही नजर आई लाश; लखनऊ में फाइनेंस कर्मी की हत्या या हादसा?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मधुमिता हत्याकांड: बहन निधि शुक्ला ने फिर लगाई न्याय की गुहार, मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग

नौतनवा में लगे नारों के बाद पीड़ित परिवारों ने जताई चिंता, निष्पक्ष कार्रवाई और सुरक्षा की उठी मांग (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

9 से 12 अगस्त तक बदलें संस्थान और ट्रेड विकल्प, जानें पूरी प्रक्रिया

सीट मैट्रिक्स अपडेट होने के बाद व्यावसायिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, छात्रों को पसंदीदा ट्रेड और संस्थान चुनने का मिलेगा नया अवसर (फोटो सोर्स :  SCVT Uttar Pradesh)
लखनऊ

UP Politics: 2027 चुनाव से पहले RLD को बड़ा झटका, यूपी अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय ने दिया इस्तीफा

RLD News Ramashish Rai Resignation RLD UP President
लखनऊ

CM योगी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा- 7000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड

Akhilesh Yadav
लखनऊ

रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26.323 किलो नशीले पदार्थ भस्म कर तस्करों को दिया कड़ा संदेश

बाराबंकी, अयोध्या कैंट, प्रतापगढ़, हरदोई और लखीमपुर से लाए गए जब्त मादक पदार्थों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट कर नशा तस्करों को कड़ा संदेश दिया गया। (Source: Police Media Cell)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.