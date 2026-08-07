Inside Storty: खड़ी कार से आ रही थी बदबू! दरवाजा खुलते ही नजर आई लाश; लखनऊ में फाइनेंस कर्मी की हत्या या हादसा?

Dead Body Found in Car Lucknow: उत्तर प्रदेशकी राजधानी लखनऊ में एक बार फिर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की घटना ने सनसनी फैला दी। आशियाना थाना क्षेत्र के सालेह नगर चौराहे के पास पिछले 3 दिनों से लावारिस खड़ी एक कार से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का दरवाजा खुलवाया तो पीछे की सीट पर एक युवक का सड़ा-गला शव पड़ा मिला।