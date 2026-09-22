UP 18 IPS Officers Transferred: उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 IPS अधिकारियों के हुए तबादले; देखें पूरी लिस्ट

शासन द्वारा जारी की गई तबादला सूची के अनुसार डॉक्टर सतीश कुमार जो पुलिस महानिदेशक मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध थे उन्हें सेनानायक प्रथम वाहिनी SSF लखनऊ के पद पर भेजा गया है। संजीव सुमन को पुलिस अधीक्षक UPSIFS लखनऊ बनाया गया है। इसके अलावा समीर सौरभ को सीतापुर में PAC की 27वीं बटालियन की कमान सौंपी गई है जबकि आशुतोष द्विवेदी को APTC सीतापुर के पुलिस अधीक्षक पद से हटाकर क्षेत्रीय अभिसूचना अयोध्या का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।