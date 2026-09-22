UP 18 IPS Officers Transferred: उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 IPS अधिकारियों के हुए तबादले; देखें पूरी लिस्ट

योगी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (फोटो-Official Website/uppolice.gov.in)
UP 18 IPS Officers Transfer Full List: उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने मंगलवार को 18 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए। नए आदेश में कई अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय, ATS, CID, EOW, SSF, PAC और दूसरी इकाइयों में नई जिम्मेदारी दी गई है। पिछले कुछ दिनों के भीतर ही प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं।
शासन द्वारा जारी की गई तबादला सूची के अनुसार डॉक्टर सतीश कुमार जो पुलिस महानिदेशक मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध थे उन्हें सेनानायक प्रथम वाहिनी SSF लखनऊ के पद पर भेजा गया है। संजीव सुमन को पुलिस अधीक्षक UPSIFS लखनऊ बनाया गया है। इसके अलावा समीर सौरभ को सीतापुर में PAC की 27वीं बटालियन की कमान सौंपी गई है जबकि आशुतोष द्विवेदी को APTC सीतापुर के पुलिस अधीक्षक पद से हटाकर क्षेत्रीय अभिसूचना अयोध्या का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार को क्षेत्रीय अभिसूचना बरेली से हटाकर पुलिस अधीक्षक CID लखनऊ बनाया गया है। संजय राय को क्षेत्रीय अभिसूचना अयोध्या से EOW लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रीतिबाला गुप्ता ATS लखनऊ में ही पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात रहेंगी। इसके अलावा कमल किशोर को EOW लखनऊ और देवेश कुमार शर्मा को खाद्य प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ का जिम्मा सौंपा गया है।
IPS अधिकारी आनंद कुमार द्वितीय को क्षेत्रीय अभिसूचना बरेली के पुलिस अधीक्षक पद से हटाकर पुलिस अधीक्षक CID लखनऊ बनाया गया है। संजय राय को क्षेत्रीय अभिसूचना अयोध्या से हटाकर EOW लखनऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
ATS लखनऊ में तैनात शशि शेखर सिंह को 11वीं वाहिनी PAC सीतापुर का सेनानायक बनाया गया है। वहीं वंशराज सिंह यादव को CID मुख्यालय लखनऊ से हटाकर SSF की तीसरी वाहिनी प्रयागराज का सेनानायक बनाया गया है।
राजकुमार को सुरक्षा मथुरा से हटाकर सतर्कता अधिष्ठान का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। प्रीतिबाला गुप्ता को ATS लखनऊ में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी पर बरकरार रखा गया है।
कमल किशोर को पुलिस मुख्यालय लखनऊ से हटाकर EOW लखनऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। देवेश कुमार शर्मा को UPPCL मुख्यालय से हटाकर खाद्य प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
राहुल मिठास को पुलिस अधीक्षक तकनीकी सेवाएं लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. कृष्ण गोपाल को SSF की पांचवीं वाहिनी सहारनपुर से हटाकर PTC मुरादाबाद का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
शोएब इकबाल को ACO मुख्यालय लखनऊ से हटाकर यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पवित्र मोहन त्रिपाठी को EOW मुख्यालय से हटाकर RTC चुनार मिर्जापुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
इससे पहले 19 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने 35 IPS अधिकारियों का तबादला किया था। इस फेरबदल में कई जिलों, पुलिस कमिश्नरेट और अलग अलग पुलिस इकाइयों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई थी।
अब आज यानी मंगलवार को फिर 18 और IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस तरह पिछले कुछ दिनों में करीब 53 IPS अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में लगातार हो रहे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
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