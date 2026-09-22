‘PDA को अपनी सरकार में क्यों नहीं लाए?’, मंत्री मनोज पांडे बोले- बाबा की सरकार है, यूपी में गुंडे और मवाली दूर खड़े हुए

मनोज पांडे ने कहा कि यह 1-2 नौकरियों की बात नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के 9.5 लाख युवाओं कोरोजगार से जोड़ने की एक अनूठी पहल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। जिन्हें उन्होंने प्रदेश का भविष्य बताया। उन्होंने सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता और न्याय को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया। मंत्री के बयान में कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे को योगी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महिलाएं निर्भीक होकर अपना काम कर रही हैं और सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है।