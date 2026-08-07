UP Politics: 2027 चुनाव से पहले RLD को बड़ा झटका, यूपी अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय ने दिया इस्तीफा

RLD UP President: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय लोकदल (RLD) को बड़ा संगठनात्मक झटका लगा है। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। बताया जा रहा है कि डॉ. रामाशीष राय ने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। उनके इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक जानकार इसे विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी के लिए अहम घटनाक्रम मान रहे हैं।