Indane Xtralite Now: अब गैस सिलेंडर की 3 घंटे में होगी डिलीवरी, वाराणसी में लॉन्च हुआ इंडेन एक्स्ट्रालाइट नाउ

इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक एवं उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख संजय भंडारी ने इस नई सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि वाराणसी जैसे स्मार्ट सिटी के लिए यह सिलेंडर एक आधुनिक और सुविधाजनक विकल्प है। उनके मुताबिक, पारंपरिक स्टील सिलेंडर की तुलना में इसका वजन लगभग आधा है। ऐसे में इसे उठाना, रखना और बदलना पहले से कहीं आसान होगा। खासकर गृहिणियों, बुजुर्गों और अकेले रहने वाले लोगों को इससे काफी सुविधा मिलेगी।