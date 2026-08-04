वाराणसी में कैंसर के मरीज ने अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर की आत्महत्या, लंबे समय से चल रहा था इलाज

घटना की सूचना मिलते ही चितईपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया और मौके से साक्ष्य इकठ्ठा किया गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया है कि मामले में सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। वहीं, पुलिस ने अस्पताल प्रशासन, ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों और मृतक के परिजनों से पूछताछ की है। साथ ही अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।