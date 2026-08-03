Ajay Rai BJP Statement: ‘मेरा बूथ का नारा देने वाले अपना बूथ भी नहीं बचा सके’, बांकीपुर उपचुनाव पर अजय राय का तंज

अजय राय का BJP पर हमला
Ajay Rai Statement: सावन के सोमवार पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन किए। दर्शन के बाद उन्होंने देश की खुशहाली की कामना की और कहा कि हर साल सावन में वह अपने घर से गंगाजल लाकर बाबा का जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भी निशाना साधा।
मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद अजय राय ने कहा कि सावन का महीना उनके लिए आस्था का पर्व है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने अपने घर से पवित्र जल लाकर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया और देश व प्रदेश के लोगों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस की पकड़ धीरे-धीरे पूरे देश में मजबूत होगी और आने वाले समय में पार्टी फिर से राष्ट्रीय स्तर पर वापसी करेगी।
अजय राय ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में BJP की हार का जिक्र करते हुए कहा कि जो नेता पहले मेरा बूथ, सबसे मजबूत जैसे दावे करते थे, वे अब अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और BJP के खिलाफ माहौल बन रहा है। अजय राय का दावा है कि देशभर में लोग सरकार की नीतियों से नाराज हैं और इसका असर चुनावी नतीजों में दिखाई देने लगा है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने छात्र आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। उनके मुताबिक, सरकार जनता की आवाज सुनने के बजाय बल प्रयोग कर रही है।
अजय राय ने कहा कि देश की जनता अब राजनीतिक बदलाव चाहती है। उनके अनुसार, आने वाले समय में कांग्रेस का जनाधार और मजबूत होगा, जबकि BJP को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
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