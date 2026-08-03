Ajay Rai BJP Statement: ‘मेरा बूथ का नारा देने वाले अपना बूथ भी नहीं बचा सके’, बांकीपुर उपचुनाव पर अजय राय का तंज

मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद अजय राय ने कहा कि सावन का महीना उनके लिए आस्था का पर्व है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने अपने घर से पवित्र जल लाकर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया और देश व प्रदेश के लोगों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस की पकड़ धीरे-धीरे पूरे देश में मजबूत होगी और आने वाले समय में पार्टी फिर से राष्ट्रीय स्तर पर वापसी करेगी।