क्राइम ब्रांच का कर्मी बनकर चांदी लूटने वालों का पुलिस से सामना, बनारस में दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, SOG प्रभारी भी घायल

पुलिस ने बताया है कि घायल दोनों आरोपी 16 जुलाई को चौक थाना क्षेत्र में हुई 27 किलो से अधिक चांदी की लूट की वारदात में शामिल थे। उनके कब्जे से लूटी गई करीब चार किलो चांदी और नकदी भी बरामद की गई है। एसीपी दशाश्वमेध अतुल अनजान त्रिपाठी ने बताया कि 16 जुलाई को चौक क्षेत्र में एक स्वर्ण व्यवसायी के कर्मचारी से करीब 27 किलो 327 ग्राम चांदी लूट ली गई थी। इस मामले के खुलासे के लिए चौक पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। सोमवार रात सावन ड्यूटी समाप्त होने के बाद एसओजी प्रभारी गौरव कुमार और चौक थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा को सूचना मिली कि लूटकांड में शामिल दो आरोपी लूट के माल के साथ लंका क्षेत्र के लौटुबीर के पास मौजूद हैं।