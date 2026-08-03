जुड़वा बच्चों के जन्म की खुशियां मातम में बदलीं, वाराणसी में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत, लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने NH किया जाम

जानकारी के मुताबिक, चौबेपुर थाना क्षेत्र के नेवादा निवासी मिथिलेश कुमार अपनी पत्नी कंचन कुमारी (22) को प्रसव के लिए 2 अगस्त को रुस्तमपुर स्थित अभय क्लिनिक एंड मैटरनिटी होम लेकर पहुंचे थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने सिजेरियन ऑपरेशन कर प्रसव कराया, जिसमें कंचन ने दो स्वस्थ जुड़वां बेटों को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी। मिथिलेश कुमार ने बताया है कि डॉक्टरों ने उनके छोटे बेटे का अल्ट्रासाउंड करने के लिए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया, इसी बीच उनकी पत्नी की मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी के मौत के बाद अस्पताल संचालक, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गया।