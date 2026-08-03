काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार जौनपुर में ट्रक से टकराई, 2 लोगों की मौत, 3 हुए घायल

जानकारी के मुताबिक, वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आए उन्नाव के अखिलेश शुक्ला, अंकित शुक्ला, शोभित श्रीवास्तव, संदीप मिश्रा और शोभित शुक्ला दर्शन पूजन के बाद वापस उन्नाव लौट रहे थे। वे अपनी वैगनआर कार से जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर जा रहे थे। इसी दौरान चालक को झपकी आ गई और कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक, हादसे की सूचना सोमवार की सुबह मिली। सूचना देने वाले ने बताया कि नेता ढाबा के समीप एक कार ट्रक से टकरा गई है, जिसमें पांच लोग सवार थे। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एंबुलेंस और पुलिस बल को रवाना किया गया।