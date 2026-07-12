जौनपुर में छत पर सो रहे दो सगे भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला, चाचा पर लगा आरोप, गंभीर अवस्था में वाराणसी रेफर

जानकारी के मुताबिक, बरीगांव हनुमान नगर में आनंद सिंह के दो बेटे 25 वर्षीय राज सिंह और 22 वर्षीय उदय सिंह शनिवार को खाना खाकर सोने के लिए छत पर गए हुए थे। आरोप है कि उनके मुंहबोले चाचा सुभाष सिंह ने उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। परिजनों के मुताबिक, रविवार की सुबह 4 बजे के आसपास सुभाष सिंह छत पर कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और दोनों भतीजों पर अचानक से हमला कर दिया। इस हमले में राज सिंह के चेहरे पर गंभीर चोट आई है, जबकि उदय सिंह के पैर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। वहीं, दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल से वाराणसी के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है।