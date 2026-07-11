चंदौली में मंदिर धवस्तीकरण के दौरान गिरा गुंबद, चपेट में आने से पीडब्ल्यूडी कर्मी की मौत, सड़क चौड़ीकरण के लिए किया जा रहा था कार्य

मुगलसराय-पड़ाव सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे प्राचीन काली मंदिर के ध्वस्तीकरण के दौरान मंदिर का गुंबद अचानक गिर पड़ा, जिसमें दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान पड़ाव डांडी निवासी 58 वर्षीय झुमरी उर्फ बलदेव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बलदेव ध्वस्तीकरण कार्य के दौरान रस्सी पकड़कर खड़े थे। इसी बीच अचानक गुंबद का संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से नीचे आ गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गिरते समय गुंबद बुलडोजर के बकेट से टकराया और फिर बलदेव को अपनी चपेट में लेते हुए सड़क पर जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि बलदेव गंभीर रूप से घायल हो गए।