पति से हुआ विवाद तो पत्नी ने दे दी जान, चंदौली में महिला ने लगाई फांसी

परिजनों ने बताया है कि मृतका पुष्पा की 11 साल की एक बेटी है, जबकि उसका छोटा बेटा 7 साल का है। बेटा मां के शव को देखकर बार-बार परिजनों से पूछता नजर आया कि उसकी मां को क्या हुआ है। बेटे द्वारा सवाल किए जाने के बाद गांव के लोग भी भावुक नजर आए। पूरे मामले की जानकारी परिजनों ने सदर कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही परिजनों से पूछताछ की जा रही है।