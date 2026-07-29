कौन हैं समाजवादी पार्टी की नेता गार्गी सिंह? गला दबाकर मारने और छेड़खानी का सपा के ही कार्यकर्ता पर लगाया आरोप

कौन हैं समाजवादी पार्टी की नेता गार्गी सिंह? फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
About Gargi Singh Patel Chandauli: चंदौली जिले में समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल और बहादुरपुर के पूर्व प्रधान एवं सपा कार्यकर्ता वीरेंद्र यादव के बीच विवाद सामने आया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुगलसराय कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों की तहरीर प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
गार्गी सिंह पटेल का आरोप है कि मंगलवार शाम करीब 7 बजे वीरेंद्र यादव उनके आवास पहुंचे। उनके अनुसार, पहले हुई एक मारपीट की घटना को लेकर वीरेंद्र यादव कथित तौर पर लोगों के बीच भ्रामक बातें फैला रहे थे। इसी विषय पर बातचीत के दौरान उन्होंने कथित रूप से उनका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया और उनके साथ छेड़छाड़ भी की।
गार्गी का कहना है कि शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई और वीरेंद्र यादव के साथ मारपीट हुई।
दूसरी ओर, वीरेंद्र यादव ने गार्गी सिंह पटेल के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें बताया था कि उन पर गार्गी सिंह पटेल पर हुए पुराने हमले के आरोपियों से जेल में मुलाकात करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए वह गार्गी सिंह पटेल के घर गए थे। उनके मुताबिक बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और जिस व्यक्ति ने उन्हें यह जानकारी दी थी, उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। उसे बचाने के प्रयास में उन्हें भी चोटें आईं।
घटना के बाद दोनों पक्षों ने मुगलसराय कोतवाली में अलग-अलग तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों और उपलब्ध तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले भी गार्गी सिंह पटेल के घर में घुसकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था। उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुगलसराय थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान मामले में दोनों पक्षों से शिकायत प्राप्त हुई है और निष्पक्ष जांच की जा रही है।
गार्गी सिंह पटेल उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की सक्रिय महिला राजनीतिज्ञ हैं। वह समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं और पार्टी की महिला सभा में जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है और वह पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में नियमित रूप से शामिल होती रही हैं। जानकारी के अनुसार, राजनीतिक गतिविधियों के अलावा गार्गी सिंह पटेल पिछले करीब 15 वर्षों से प्रॉपर्टी कारोबार से भी जुड़ी हुई हैं।
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