कौन हैं समाजवादी पार्टी की नेता गार्गी सिंह? गला दबाकर मारने और छेड़खानी का सपा के ही कार्यकर्ता पर लगाया आरोप

दूसरी ओर, वीरेंद्र यादव ने गार्गी सिंह पटेल के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें बताया था कि उन पर गार्गी सिंह पटेल पर हुए पुराने हमले के आरोपियों से जेल में मुलाकात करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए वह गार्गी सिंह पटेल के घर गए थे। उनके मुताबिक बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और जिस व्यक्ति ने उन्हें यह जानकारी दी थी, उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। उसे बचाने के प्रयास में उन्हें भी चोटें आईं।