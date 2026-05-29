समाजवादी पार्टी की महिला नेता के बाल नोंचे, 10 मीटर तक घसीटा फिर जमकर पीटा; देखिए चंदौली का पूरा CCTV वीडियो

पुलिसके अनुसार महिला नेता के साथ मारपीट की सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मारपीट की घटना में घायल महिला नेता का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि पत्रिका न्यूज टीम नहीं करती है।