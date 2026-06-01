समाजवादी पार्टी की नेता गार्गी पटेल से मारपीट के मामले में नया ट्विस्ट! गवाह ने बताया पूरा सच, वीडियो हुआ था वायरल

Latest Update In Samajwadi Party Leader Gargi Patel Assault Case:उत्तर प्रदेशके चंदौली जिले में समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल पर हुए हमले के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। घटना से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर एक कथित गवाह ने अपना पक्ष सार्वजनिक किया है और कई अहम दावे किए हैं। गार्गी पटेलपर हाल ही में मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में उनके घर में घुसकर हमला किए जाने का आरोप लगा था। वह जलीलपुर चौकी क्षेत्र के मढ़िया गांव की निवासी हैं।